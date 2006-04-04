Ющенко допоможе ВР прийняти правильне рішення

Верховна Рада сьогодні на пленарному засіданні розгляне питання щодо перерахунку голосів на парламентських виборах 2006 року, а також заслухає інформацію Тимчасової слідчої комісії ВР з моніторингу за виборами.

Учора на засіданні Погоджувальної ради питання перерахунку голосів виборців порушив представник фракції СДПУ(о) Ігор ШУРМА.

За його словами, якщо є сумніви у демократичності проведння виборів, необхідно перерахувати голоси.

Народний депутат Юрій КАРМАЗІН запропонував заслухати звіт ТСК з моніторингу за виборами із запрошенням у парламент представників правоохоронних органів. Він заявив, що всі політичні сили, незалежно від того, пройшли чи не пройшли до парламенту, «були обкрадені».

Ю.КАРМАЗІН запропонував ухвалити постанову, якою пропонується доручити Центральній виборчій комісії забезпечити здійснення окружними виборчими комісіями разом з відповідними дільничними виборчими комісіями повторного підрахунку голосів виборців. За його словами, проектом постанови буде запропоновано як виняток дозволити ЗМІ бути присутніми під час здійснення повторного перерахунку голосів. Проектом постанови пропонується заборонити оприлюднення офіційних результатів виборів до отримання результатів повторного перерахунку по усіх виборчих округах. Також рекомендується Виборчій комісії АРК та усім обласним, районним, сільським, селищним, міським, районних у містах ТВК забезпечити здійснення повторного підрахунку голосів виборців і встановити результати виборів на усіх рівнях з урахуванням протоколів про повторний перерахунок, сказав Ю.КАРМАЗІН.

Пропонується доручити генеральному прокурору, голові СБУ, міністру внутрішніх справ, Уповноваженому ВР з прав людини дати належну правову оцінку всім фактам порушення процедури підрахунку голосів виборів та проінформувати Верховну Раду України про вжиті заходи.

Учора на засіданні Погоджувальної ради Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН нагадав, що в парламенті також зареєстровано проект постанови депутата Миколи КОМАРА (член Партії регіонів) про визнання виборів такими, що відбулись демократично.

Участь у засіданні Верховної Ради України візьме Президент України Віктор ЮЩЕНКО .

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, учора після зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що в парламенті Президент планує дати оцінку і висловити свою позицію з приводу виборів та ситуації в Україні.