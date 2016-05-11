Викрадені в Італії картини трималися на острові в дельті Дністра, а ФСБ планувала власну операцію - ДПСУ (відео)

Як повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, викривши злочинну групу і схему переміщення картин, слідчо-оперативна група в складі прикордонників і співробітників військової прокуратури знайшла таємне місце, в якому знаходилися викрадені полотна. Зокрема, схованка була обладнана на острові Турунчук, який знаходиться недалеко від придністровської ділянки українсько-молдовського державного кордону.

Як зазначили у відомстві, щоб знайти старовинні роботи, українські прикордонники організували дієву співпрацю з молдавськими колегами, що допомогло встановити можливих координаторів крадіжки. Прикордонники також з'ясували, що для приховування від слідства в Молдові картини були незаконно переміщені в Одеську область з використанням міжнародних поштових перевезень. Слідство також встановило членів транскордонної злочинної групи, серед яких були громадяни України, Молдови та Росії, а також осіб, які планували збувати полотна в Україні та Росії.

«Також під час оперативних заходів прикордонники отримали дані, що розшук картин знаходиться і в сфері інтересів ФСБ РФ, а злодії взяті російською стороною під свій контроль. Крім того, ФСБ планувала власну операцію з вивезення картин в Придністров'я, яке є підконтрольним Росії», - додали у відомстві.

Як повідомляє прес-служба Військової прокуратури Південного регіону України, 17 полотен всесвітньо відомих художників епохи Відродження, в тому числі Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, оціночною вартістю від 15 до 20 мільйонів євро виявлені при спробі їх передати через схованку, обладнану поблизу лінії державного кордону України з Молдовою, біля села Троїцьке Біляївського району.

В рамках розслідування, що проводиться слідчим відділом військової прокуратури регіону, планується проведення судової експертизи із залученням італійських фахівців для підтвердження автентичності полотен. Також планується комплекс процесуальних дій, необхідних для здійснення повернення шедеврів мистецтва в Італію.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко сьогодні привітав особовий склад Держприкордонслужби та співробітників військової прокуратури, які здійснили успішну операцію з пошуку колекції з 17 найцінніших картин Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, Карото і Мантеньї, викрадених з музею у Вероні. За повідомленням прес-служби президента, картини затримано 6 травня, а 7 травня було проведено мистецьку експертизу, якою встановлено, що ці картини є оригіналами.

Директор Департаменту оперативно-розшукової діяльності ДПС Петро Цигікал повідомив, що операція, яку проводили правоохоронці Італії, мала назву "Близнюки", оскільки в крадіжці цих творів були задіяні брати, один з яких був охоронцем в музеї. Злочинці зімітували напад на охорону і скоїли крадіжку. Вони виконували замовлення, яке отримали з одного з регіонів Росії, ймовірно, від одного з приватних колекціонерів з Чечні.

В кінці квітня повідомлялося, що одеські правоохоронці здійснюють доручення про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Італії в пошуку вищеназваних картин. Було встановлено, що в скоєнні зазначеного злочину обґрунтовано підозрюються громадяни Молдови, які раніше були оголошені в міжнародний розшук за торгівлю людьми, виготовлення та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах.

Передбачалося, що ці особи разом з викраденими картинами переховуються в Одесі.