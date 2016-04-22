Молдован-викрадачів картин Рубенса й Тінторетто з італійського музею розшукують в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з ухвали Приморського районного суду Одеси від 30 березня, текстом якої володіє агентство.

В ухвалі зазначається, що слідчий суддя Людмила Гаєва розглянула в судовому засіданні клопотання слідчого регіонального головного управління Національної поліції про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить таємницю, що охороняється законом.

Своє прохання слідчий обґрунтував тим, що здійснюється доручення про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Італії.

Зокрема, 19 листопада 2015 року з музею Кастельвеккіо у Вероні (Італія) невідомі особи викрали 17 картин, які є безцінними творами мистецтва.

«Встановлено, що у скоєнні цього злочину обґрунтовано підозрюються громадяни Молдови», - говориться в ухвалі.

Підозрювані – уродженці Молдови, які раніше були оголошені в міжнародний розшук за торгівлю людьми, виготовлення та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах.

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Як відзначає слідчий у клопотанні, зазначені іноземці разом із викраденими картинами переховуються в Одесі. За припущенням, допомогу в переховуванні підозрюваним надає родич одного зі зловмисників.

Зокрема, йдеться про телефонні розмови підозрюваних та інші нюанси.

«Слідчий наголошує, що інформація, що є у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «ТриМоб», має істотне значення», - йдеться в ухвалі.

Згідно з ухвалою, Гаєва клопотання слідчого задовольнила.

У разі невиконання рішення суд вправі винести постанову про проведення обшуку з метою вилучення необхідних речей і документів.

«Встановити термін дії постанови впродовж одного місяця від дня її прийняття. Постанова слідчого судді оскарженню не підлягає», - йдеться в ухвалі.

Як повідомляв УНІАН, в італійському місті Верона 19 листопада 2015 року троє озброєних грабіжниківнапали на музей Кастельвеккіо, зв'язавши єдиного охоронця і касира. Вони винесли найбільш цінні полотна - роботи Тінторетто, Рубенса, Белліні та інших майстрів. Приблизна вартість викрадених полотен - 10-15 мільйонів євро.