Українські прикордонники знайшли викрадені в Італії 17 картин старовинних майстрів

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Ці картини – зірки колекції музею Верони. Сьогодні ця блискуча операція нагадує світу про те, як ефективно Україна запроваджує боротьбу і з контрабандою, включаючи контрабанду витворів мистецтва, а також боротьбу з корупцією», - цитує Петра Порошенка його прес-служба.

Президент зауважив, що загальна вартість цієї колекції за документами, які були надані прикордонною службою і військовою прокуратурою, на сьогоднішній день перевищує 16 мільйонів євро.

«Безумовно, такими ефективними діями ми не лише зберегли світову цінність цих полотен, але й підтвердили на належному рівні престиж України», - підкреслив президент та звернувся до керівництва цих відомств з проханням надати пропозиції щодо відзначення осіб, задіяних у здійсненні цієї операції.

Глава держави також подякував за те, що всі залучені співробітники дотримувались режиму таємності і не допустили витоку інформації, що дозволило не допустити зміни маршруту перевезення цих витворів мистецтва.

Крім того, президент доручив заступнику глави Адміністрації президента Костянтину Єлісєєву зв’язатись з італійськими партнерами та запросити експертів для підтвердження автентичності полотен та узгодження формальностей, пов’язаних із їх передачею.

У свою чергу голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко доповів про завершення активної фази спеціальної операції з вилучення на українському кордоні колекції дорогоцінних картин. Операція проводилась на виконання доручення та плану, який був затверджений президентом. До проведення операції було залучено обмежене коло осіб.

За його словами, 6 травня 2016 року спільною слідчо-оперативною групою в Одеській області за 1,5 кілометра від державного кордону при підготовці до переправи на територію Молдови було затримано 17 картин, які мають велику історичну і художню цінність. Операція проведена у найкоротший термін. 7 травня було проведено мистецьку експертизу і встановлено, що ці картини є оригіналами.

Зі свого боку директор Департаменту оперативно-розшукової діяльності ДПСУ Петро Цигикал повідомив, що операція, яку проводили правоохоронці Італії, мала назву «Близнюки», оскільки в крадіжці цих творів були задіяні брати – один з яких був охоронцем у музеї. Злочинці зімітували напад на охорону та здійснили крадіжку. Вони виконували замовлення, яке отримали з одного із регіонів Росії, ймовірно, від одного із приватних колекціонерів із Чечні.

Нагадаємо, 19 листопада 2015 року з музею Кастельвеккіо у місті Верона було викрадено 17 найцінніших картин старовинних майстрів – Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, Карото і Мантеньї.

В кінці квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що викрадачів цих картин, а також самі картини правоохоронці шукають в Одесі. У скоєнні злочину підозрюються громадяни Молдови.