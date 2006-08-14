Янукович спочатку зустрінеться з Путіним, а потім з Ющенком

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час офіційної поїздки на саміт ЄврАзЕС до Сочі має намір зустрітися з президентами РФ – Володимиром ПУТІНИМ, Казахстану – Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ і Узбекистану – Ісламом КАРІМОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що під час зустрічі з Президентом Казахстану обговорюватиметься питання участі України в реконструкції узбецької ділянки газопроводу, через який поставляється туркменський газ.

Прем`єр відзначив, що участь у даному проекті дасть змогу Україні одержати додатково приблизно 5-6 млрд. кубометрів газу.

З Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ прем`єр-міністр має намір зустрітися після саміту ЄврАзЕС. При цьому він відзначив, що вже розмовляв з Президентом і одержав відповіді на всі питання, що цікавлять його.

«Я вже мав розмову з Президентом і одержав всі необхідні відповіді на ті питання, які мене цікавлять. Тому я зустрічатимуся з Віктором Андрійовичем одразу після роботи міжурядової комісії в Сочі», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, саміт ЄврАзЕС пройде 15-16 серпня в Сочі.