НАБУ співпрацюватиме з Антикорупційним бюро Польщі

Відповідний меморандум було підписано директорами відомств у Варшаві, повідомляє прес-центр українського відомства.

«Ми вивчали досвід Польщі, Румунії, Австрії та інших країн, щоб визначити найкращу модель для боротьби з корупцією, яку можна застосувати в Україні. Переконаний, підтримувати тісні відносини з антикорупційними органами інших держав дуже важливо. Адже корупційні схеми, які розслідують наші детективи, здебільшого не закінчуються в Україні», – зазначив директор НАБУ Артем Ситник.

Читайте такожГолова НАБУ розповів про результати роботи

За його словами, переговори про підписання даного меморандуму велися ще з минулого року.

«Польське Антикорупційне бюро за своїми функціями найбільш схоже на НАБУ. Наші аналітики та детективи вже мали нагоду ознайомитися з досвідом своїх польських колег», – розповів директор НАБУ.

Меморандум про співпрацю передбачає обмін інформацією стосовно законодавчих норм, аналітичними висновками, результатами досліджень та іншими матеріалами щодо виявлення, розслідування та запобігання корупційним злочинам.

Читайте такожАнтикорупційним відомствам доручили опрацювати "панамські документи" - Холодницький

В рамках співпраці НАБУ та ЦАБ домовилися про взаємне сприяння антикорупційним заходам, реалізацію спільних навчальних програм, робочих візитів, програм стажування, конференцій і семінарів, обмін експертами, а також відомостями про новітні науково-технічні розробки, інноваційні досягнення, комп’ютерні програми.

Візит представників НАБУ до Польщі організований за підтримки Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України.

Як відомо, Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща було створене у 2006 році для боротьби з корупцією у державному (органах державної влади та місцевого самоврядування) та приватному секторі. Основні завдання ЦАБ – запобігання, виявлення та протидія корупційним злочинам.