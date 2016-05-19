Більше не наркоборець: скандальний Кива підтвердив, що його перевели до МВС

Про це Кива повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Рапорт про моє переведення у МВС дійсно підписаний", - сказав Кива.

За його словами, зараз відбувається документальна процедура переведення. Водночас, Кива не став уточнювати, на яку з посад він переходить.

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За даними ЗМІ, Кива раніше звинуватив народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Мустафу Найєма в організації дискредитаційної кампанії проти нього. Крім того, брата Мустафи - Масі Найєма Кива звинуватив у зв'язках з наркобізнесом. Той у березні подав у суд на Киву, але начальник департаменту протидії наркозлочинності не приходить на судові засідання.

Крім того, Кива заявив, що наркотики, зокрема кокаїн вживають деякі співробітники МВС і прокуратури. Також він відмовляється проходити переатестацію.

22 квітня керівник Національної поліції Україні Хатія Деканоідзе заявила, що звертатиметься до Авакова з ініціативою про звільнення Киви з посади начальника Департаменту протидії наркозлочинності НПУ.

14 травня стало відомо, що Аваков переводить скандального наркоборця Киву на нову посаду.