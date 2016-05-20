Міністр соцполітики: В уряді відсутнє "вінницьке лобі"
03:49, 20 травня 2016Політика
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Міністр соціальної політики Андрій Рева, який довгий час обіймав керівні посади у Вінниці, запевняє, що в уряді відсутнє "вінницьке лобі".
Фото УНІАН
Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.
Міністр відкинув будь-які порівняння із попереднім "донецьким" урядом, заявивши, що за часів попередників "ми 4 роки жили в "ДНР", яке намагалось поширитись на всю Україну".
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"Що стосується тих, хто прибув з Вінниці, з інших регіонів - в уряді ми всі єдина команда і у нас немає регіональної відмінностей. Ми всі відчуваємо себе громадянами України, які працюють не на регіон, не якесь конкретне місто, не якусь конкретну особу", - заявив Рева, наголосивши, що "немає такого поняття як "вінницькі".
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