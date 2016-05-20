ВР має проєвропейську більшість у понад 300 депутатів - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході міжнародної конференції «Україна-ЄС: перетворюючи виклики на можливості».

"В цьому парламенті понад 300 депутатів, які визначають зовнішній напрямок України, необхідний напрямок, - євроінтеграційний", - сказав Парубій.

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Він зазначив, що вже було прийнято 59 законів, необхідних для євроінтеграції.

Парубій висловив сподівання, що парламент рішуче рухатиметься в напрямку євроінтеграції.