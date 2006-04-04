Виготовляти лід небезпечно
09:51, 04 квітня 2006Політика
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Понад 60 чоловік отруїлися на Філіппінах внаслідок витоку хімікатів
Внаслідок витоку хімікатів із заводу по виготовленню льоду у філіппінській провінції Лагуна отруїлися понад 60 чоловік. Однією з жертв став однорічний хлопчик, повідомляє у вівторок газета "Філіппін дейлі інкуайрер".
За заявою представника місцевої поліції, потерпілі були негайно госпіталізовані в навколишні лікарні. Більшість з них виписалася незабаром після надання першої допомоги.
Причиною витоку став розрив місткостей, які містили аміак, передає РІА «Новости».
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