Виготовляти лід небезпечно

Внаслідок витоку хімікатів із заводу по виготовленню льоду у філіппінській провінції Лагуна отруїлися понад 60 чоловік. Однією з жертв став однорічний хлопчик, повідомляє у вівторок газета "Філіппін дейлі інкуайрер".

За заявою представника місцевої поліції, потерпілі були негайно госпіталізовані в навколишні лікарні. Більшість з них виписалася незабаром після надання першої допомоги.

Причиною витоку став розрив місткостей, які містили аміак, передає РІА «Новости».