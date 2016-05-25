Як ми повернули Надію, так ми повернемо Донбас і Крим - Порошенко

Про це президент Петро Порошенко заявив після повернення Надії Савченко до України.

"Як ми повернули Надію, так ми повернемо Донбас, так ми повернемо Крим під український суверенітет", - заявив Порошенко.

При цьому президент назвав Надію Савченко символом гордості і нескореності в Україні.

Як відом, чьогодні Савченко повернулась в Україну.