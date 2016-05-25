Як ми повернули Надію, так ми повернемо Донбас і Крим - Порошенко
16:44, 25 травня 2016Політика
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Президент назвав Надію Савченко символом гордості і нескореності в Україні.
Як ми повернули Надію, так ми повернемо Донбасс і Крим / УНИАН
Про це президент Петро Порошенко заявив після повернення Надії Савченко до України.
"Як ми повернули Надію, так ми повернемо Донбас, так ми повернемо Крим під український суверенітет", - заявив Порошенко.
При цьому президент назвав Надію Савченко символом гордості і нескореності в Україні.
Як відом, чьогодні Савченко повернулась в Україну.
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