Як ми повернули Надію, так ми повернемо Донбас і Крим - Порошенко

16:44, 25 травня 2016
Політика
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Президент назвав Надію Савченко символом гордості і нескореності в Україні.

порошенко / УНИАН

Про це президент Петро Порошенко заявив після повернення Надії Савченко до України.

"Як ми повернули Надію, так ми повернемо Донбас, так ми повернемо Крим під український суверенітет", - заявив Порошенко.

При цьому президент назвав Надію Савченко символом гордості і нескореності в Україні.

Як відом, чьогодні Савченко повернулась в Україну.

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