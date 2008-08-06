МНС і будівельників після від'їзду Ющенка як корова язиком злизала?

15:25, 06 серпня 2008
Політика
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Томенко просить припинити цирк

Микола Томенко
На Закарпатті відразу після від’їзду Президента Віктора ЮЩЕНКА припинилися усі активні відновлювальні роботи.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО, який нині перебуває у Закарпатській області .

“Необхідно припинити циркові вистави, коли за годину після від’їзду Президента з постраждалих територій зникають представники МНС, будівельники та транспортники, залишивши після себе дві зариті труби в річці та капсулу - фундамент майбутнього будинку”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що сьогодні, перебуваючи в селі Ясіня Рахівського району разом з депутатом від БЮТ Олександром КЕМЕНЯШОМ, не побачив проведення жодних відновлювальних робіт. “Велике здивування у нас та у мешканців села викликав той факт, що після від’їзду Президента сотні працівників МНС, транспорту та будівельники на наступний день зникли. Можливо, вони поїхали за Президентом в іншу область?”, - сказав народний депутат.

Він нагадав, що Верховна Рада України затвердила Указ Президента про оголошення окремих територій 6 областей України зоною екологічного лиха, і тому саме тут мають бути змобілізовані всі сили МНС та інших підрозділів.

М.ТОМЕНКО також висловив пропозицію, що варто було би 70 млн. грн., які виділені на проведення військового параду в День Незалежності, використати на мобілізацію військових для проведення відновлювальних робіт в зоні стихійного лиха.

Крім того, за його словами, необхідно, щоб питання з відновлення доріг місцевого значення стало одним зі складових державної програми протипаводкових заходів, та забезпечити централізоване фінансування через “Укравтодор”. “Тільки за цієї умови проблеми з дорогами можна буде вирішити. Оскільки за твердженнями мешканців постраждалих регіонів, документи з цього питання давно знаходяться на розгляді органів місцевої влади, але досі жодна гривня не виділена”, - сказав народний депутат.

М.ТОМЕНКО також зауважив, що варто звернутися до уряду та місцевих рад з вимогою забезпечити реальне виконання відновлювальних робіт в областях, що постраждали від стихійного лиха.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав село Ясіня Рахівського району Закарпатської області, що постраждало від стихійного лиха 23-27 липня.

 

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