Євродепутат: Підстав для скасування санкцій з РФ через звільнення Савченко немає

Про це у середу, 25 травня, заявила очільниця фракції Зелених в Європарламенті Ребекка Гармс інтерв'ю для DW.

За словами Гармс, обмін полоненими та заручниками - це лише частина Мінських угод "і не найважливіша частина". Куди важливішими, на її думку, є такі пункти, як поновлення контролю України на певних ділянках українсько-російського кордону, дотримання режиму припинення вогню та відведення важких озброєнь. "А цього зараз не спостерігається", - зазначила Гармс.

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Навпаки, політик вказала на повторну ескалацію протистояння в регіоні, що має місце останніми днями. "Тож я бачу небагато причин для того, щоб вести розмови про скасування санкцій. Саме навпаки, санкції - важливий інструмент у тому, щоб дипломатичним шляхом успішно тиснути на Росію", - сказала вона.

Крім того, Гармс вказала також на необхідність збереження пильною уваги міжнародної спільноти до долі інших ув'язнених в РФ українських громадян.