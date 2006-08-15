Янукович прибув до Сочі

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває з робочим візитом в Російській Федерації.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України, В.ЯНУКОВИЧ прибув до аеропорту „Адлер” м. Сочі, де його зустрів губернатор Краснодарського краю Олександр ТКАЧОВ.

До складу української делегації також входять міністр економіки Володимир МАКУХА, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО, міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, міністр транспорту та зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, народні депутати України та Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації Олег ДЬОМІН.

За інформацією прес-служби КМУ, 16 серпня В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з головою уряду Російської Федерації Михайлом ФРАДКОВИМ.

Цього ж дня заплановано зустрічі керівника українського уряду з президентом Республіки Узбекистан Ісламом КАРІМОВИМ та президентом Республіки Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

У Сочі прем`єр-міністр України також візьме участь у протокольних заходах у рамках неформального саміту ЕврАзЕС.