Ющенко похвалив керівництво Дністровської ГЕС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що дії керівництва Дністровської ГЕС дозволили значно зменшити масштаби повені у Вінницькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у Могилів-Подільському за підсумками його поїздок до усіх 6 регіонів, що постраждали внаслідок стихії.

Президент підкреслив, що станція працювала в штатному режимі, й рівень води був нормальним, не становив жодних загроз. Після того як почались опади, і рівень води у водосховищі почав підніматись, ГЕС взяла на себе «колосальний удар», зауважив він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що вміле керівництво станцією дало змогу вчасно почати скидання води, що в свою чергу дозволило в сотні разів зменшити площі затоплення.

Він подякував працівникам ГЕС за професійну роботу і відкинув будь-які звинувачення на їхню адресу в непрофесійних діях.

Як повідомляв УНІАН, з 27 липня у зв`язку з формуванням повені в басейні річки Дністер і з метою забезпечення проектних режимів роботи гідроспоруд було розпочате форсоване скидання води з Дністровського водосховища. В результаті скидання води у 25 населених пунктах Могилів-Подільського, Ямпільського і Муровано-Курилівецького районів (усі - Вінницька обл.) сталося підтоплення.

З 1 серпня Дністровська ГЕС почала працювати в плановому режимі.

Довідка УНІАН. Дністровська ГЕС-1 (розташована в середній течії річки Дністер вище за м. Могилів-Подільського) і Дністровська ГАЕС (на правом березі м. Дністер Сокирянського району Чернівецької області) входять у Дністровський гідровузол. До складу гідровузла входить також так звана буферна Дністровська ГЕС-2.