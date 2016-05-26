В БПП вважають, що звільнення Савченко не привід відновлювати в правах делегації РФ в ПАРЄ

«Бюро ПАРЄ в Таллінні привітало вчорашнє звільнення Савченко. Тепер більшість парламентарів з країн Ради Європи вважають, що це достатній крок для початку процесу поновлення в правах делегації РФ в Асамблеї», – заявив Володимир Ар’єв.

Зважаючи на це, народний депутат нагадав парламентарям про інших незаконно засуджених РФ в’язнів, яких необхідно звільнити.

«Я нагадав про інших, понад 20 українців та кримських татар – заручників Кремля, про понад сотню полонених в застінках окупантів, про окупацію, власне, про порушення основ і головних принципів РЄ. Та, наразі, бачу ейфорію від того, що РФ хоч щось зробила. Проте ейфорія минає, а українській делегації в ПАРЄ доведеться серйозно попрацювати до кінця року – саме тоді можливий розгляд питання прав делегації РФ, не раніше. Ну і наостанок: у кожної медалі завжди два боки», – зазначив Володимир Ар’єв.