Україна на шляху до скасування віз досягла реального прогресу – євродепутат

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила доповідач з питання візової лібералізації для України, євродепутат від Болгарії Марія Габріель.

«Тепер ми залучені в процес, який я вже тепер, забігаючи вперед, розцінюю позитивним, – заявила європарламентар. – Адже те, що ми вже досягли цієї стадії, свідчить, що українці доклали зусиль, що ці зусилля цінують, що була констатація реального прогресу. Тож нині розгляньмо це досьє, знайдімо відповіді на питання, щоб вони не виникали після і щоб не було непорозумінь. І хай наш сигнал буде потужним і об’єднаним».

Євродепутат, яка розпочала вивчення «українського досьє» та підготовку його для обговорення й ухвалення комітетом Європейського парламенту з громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ, зазначає, що з її боку не буде зволікань, та й загалом можливість завершення процесу надання Україні безвізового режиму до початку осені є доволі реальною.

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«За умови, що процедура йде, як передбачалося, ми можемо розуміти, що влада України дає такий сигнал, інформуючи населення. Це добре. Водночас, будьмо відвертими, пояснюючи, для кого саме будуть скасовані візи, адже це не стосується тих, що шукають заробітку, а тривалість поїздок обмежена 90 днями. Водночас, гадаю, що українська влада гарно працює, дає добрий сигнал, кажучи своїм громадянам: якщо ми виконуватимемо наші зобов’язання, то очевидно, що такі терміни стають все більш виправданими, – пояснила Марія Габріель.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ провів перше обговорення пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим. Депутат Марія Габріель (Mariya Gabriel, група європейських народників, Болгарія) також розпочала свій виступ з того, що «констатувала прогрес, який зробила Україна».