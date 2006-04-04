Непрохідні партії думають, що вони ”голос народу”

У сесійній залі парламенту розвішено плакати «Врахуйте голос народу!».

Як передає кореспондент УНІАН, плакати розвішують депутати з фракції Народної партії.

Крім того, деякі народні депутати, з числа тих політичних сил, які не подолали тривідсотковий бар’єр на цих виборах, принесли до сесійної зали мегафони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати розглядатимуть питання про перерахунок голосів виборців на виборах різних рівнів.