Турчинов побачив у заявах Путіна щодо Донбасу готовність Кремля продовжувати війну

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Він підкреслив, що заява президента Російської Федерації про те, що стрілянина на Донбасі не припиниться, доки не буде змінено Конституцію нашої держави та амністовано терористів, перейшла до публічного шантажу України.

"Взявши на себе відповідальність за порушення режиму припинення вогню та порушення мінських угод, Путін публічно пригрозив Україні продовженням військових провокацій проти нас, доки не буде реалізований Московський сценарій розчленування України", - заявив Турчинов.

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За словами секретаря РНБО, тим самим Москва продемонструвала, що не збирається виконувати мінські мирні угоди, першими пунктами в яких є припинення вогню, виведення російський військ з нашої території та відновлення українського контролю над східним кордоном.

"Натомість, Путін планує і надалі проливати українську кров, знищуючи незалежність України. Це цинічна публічна позиція, яка вже не приховується московськими керманичами", - наголосив Турчинов і додав, що після таких заяв не повинно залишитися жодних ілюзій щодо добровільного виходу Росії з окупованих територій та припинення військової агресії проти України.

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Секретар РНБО підкреслив, що відповіддю на таку позицію Росії повинне бути посилення оборонного потенціалу нашої держави.

"Ми повинні забезпечити необхідною зброєю і ресурсами нашу армію та врешті-решт прийняти рішення щодо наповнення оборонного бюджету замість пустопорожніх дискусій в парламенті", - сказав секретар РНБО і висловив сподівання, що "наші стратегічні союзники також спроможні перекладати з російської однозначні погрози Путіна".