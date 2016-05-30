Тука: Повної блокади Донбасу ніколи не було

Про це повідомив заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в Facebook.

"Щодо торгівлі з ОРДЛО. Повної блокади немає і ніколи не було", - йдеться в повідомленні..

Він підкреслив, що товарообмін здійснюється при дотриманні низки умов, передбачених певними документами (Кабінету міністрів України, СБУ).

Читайте такожТука розповів, як опинився в кріслі заступника міністра щодо окупованим територій

"Всі суб'єкти повинні бути зареєстровані на території України, платити податки Україні (у тому числі військовий збір)", - додав він.

Нагадаємо, раніше Тука заявив, що "емоційне" рішення про блокаду Донбасу было справедливим на короткостроковому етапі, але перетворилося на "дурість і недалекоглядність" в перспективі.