Янукович і Фрадков разом перевіряли, чи дійсно у Сочі такі темні ночі

У Сочі проходить саміт президентів країн, що входять в ЄврАзЕС.

Російська газета "Комерсант" пише, що після вечері, прогулюючись по набережній резиденції, шестеро президентів вночі наткнулися на прем`єрів України і Росії Віктора Януковича і Михайла Фрадкова. Всім їм вартувало, мабуть, великих творчих зусиль здивуватися цій приємній несподіванці. «Ба, а вас-то як сюди занесло?!» – здавалося, було написано на обличчях учасників події.

Хоча, напевно, після хорошої вечерімогло і просто привидітися в темноті...

Обком з посиланням на Коммерсант`