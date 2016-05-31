"Квартирне питання" Каська має розглядати НАБУ або Нацполіція - Луценко

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи заяву Каська про рішення Печерського суду м. Києва від 25.05.2016 року про арешт його квартири в рамках справи за підозрою про незаконне отримання службових квартир від держави.

«Моє рішення є незмінне. Після ознайомлення із даною справою я залишаюся на позиції: для об’єктивного розслідування ця справа має розглядатися в правоохоронних органах – НАБУ чи Національній поліції», - заявив Генпрокурор Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, колишній заступник генерального прокурора України Віталій Касько заявив, що на його квартиру знову накладено арешт.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Бракує слів. Сьогодні отримали черговий ляп з Печерського суду. Прокурори усе не вгамуються. Тепер арештували мою квартиру і заборонили там проживати», - написав Касько.

5 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури через незгоду з діями керівництва відомства.

У квітні в ГПУ заявили, що Каську повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа. Йому інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

У відомстві стверджували, що Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим завдав шкоди державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому в ГПУ підкреслили, що Касько порушив права категорій осіб, які потребували поліпшення житлових умов і були наділені правом на отримання житла в першу чергу.

Пізніше суд наклав арешт на квартиру Каська на бульварі Дружби народів. 23 травня Апеляційний суд Києва зняв арешт з квартири.

30 травня новопризначений генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що передасть справу Каська до Національного антикорупційного бюро.

Також Касько заявляв, що в Генпрокуратурі є ще декілька кримінальних проваджень проти нього.