Пленум ВСУ критично оцінив законопроект про судоустрій і статус суддів

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні пленуму ВСУ суду обговорювалося питання щодо висновків пленуму стосовно законопроекту про судоустрій та статус суддів, а також змін до Конституції в частині судової реформи, які завтра парламент має намір проголосувати.

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Слід зазначити, що суддя-доповідач, голова Суду Ярослав Романюк досить критично оцінив законодавчі новації стосовно судочинства. Зокрема, найбільше його обурило те, що судді ВСУ повинні пройти конкурсний відбір для того, щоб надалі обіймати свої посади.

Окрім того, він вважає, що недоцільно надавати право науковцям-юристам, а також адвокатам з 10-літнім стажем претендувати на суддівську професію.

Також Романюк піддав критиці окремі моменти щодо роботи органу, який має прийти на зміну Вищій раді юстиції - Вищої ради правосуддя.

За його словами, позитивом є те, що буде скасовано таке поняття як порушення присяги суддею, за яке на сьогодні в суді можуть позбавити його професії, оскільки цей термін є занадто широким і не конкретним.

Водночас він додав, що натомість нове законодавство визначає аж 19 підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Але формулювання цих підстав є також розмитими, що, на переконання Романюка, зберігає можливість “вчинити розправу над суддею”.

Слід також зазначити, що єдиний аспект нового законодавства, який не зазнав критики з боку голови ВСУ - це соціальні гарантії суддям, зокрема, суддям у відставці - довічне грошове утримання судді (пенсія) на рівні 80-90% від зарплати чинного судді з індексацією такого утримання в разі підвищення зарплат суддям.