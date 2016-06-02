Представник України розповів про дискусію щодо безпеки з російською стороною на переговорах у Мінську

За його словами, українська сторона гостро поставила питання, що в останні 10-15 днів відбулося різке загострення ситуації, її ескалація у військовому сенсі, передає його слова Радіо Свобода.

"І це не тільки збільшення обстрілів, але і якісний стрибок, використання великокаліберної, реактивної артилерії, навіть танків. За один тільки день, 27 травня, по наших позиціях було випущено 473 снаряди. За травень загиблих і поранених було вдвічі більше, ніж за квітень. Тим більше, що артилерійські обстріли вони почали проводити за участю корегувальників. Вони стали набагато прицільнішими: спочатку йде артилерійська розвідка, потім легкий пристріл на один-два постріли, далі коригувальник з дистанції підказує... Наші думають, що це все, а потім іде максимально прицільний масовий обстріл", – розповів Марчук.

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За його словами, з іншого боку, з Росії за два тижні більше ніж 20 танків "прогнали через російсько-український кордон".

"Крім танків, із Росії поставили декілька тисяч тонн боєприпасів, декілька тисяч тонн пального. Також збільшилася кількість безпілотних літальних апаратів, які не соромлячись заходять з території Росії. Тобто стартують на російській території, заходять на нашу територію, і окрім того, що вони ведуть розвідку, збільшилася кількість БПЛА із боєприпасами – гранатами або запалювальними пристроями. Тобто це елементи ескалації, про що ми говоримо: не просто зросла кількість обстрілів, це інша якість ситуації, і вона не може відбутися просто так собі", – сказав він.

Як зазначає Марчук, крім нагальної теми припинення вогню, іде обговорення інших важливих питань. Перше з них – це покращення роботи Спільного центру контролю та координації.

"Російська сторона наполягає на тому, щоб створити щось на зразок статуту цього СЦКК (Спільного центру з контролю і координації – Ред.). Ми на це погодитися не можемо, тому що це не міжнародна організація. Вони ж хочуть, щоб був легалізований статус російських військовослужбовців на території України. Але найголовніше, чому вони хочуть нас втягнути у формалізацію в такому виді – щоб третьою стороною обов’язково були представники ОРДО і ОРЛО, щоб вони стали повноправними учасниками СЦКК", - підсумував він.

Нагадаємо, 1 червня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що контактна група не обговорювала питання розміщення озброєної місії ОБСЄ на Донбасі.