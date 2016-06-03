Луценко передав до НАБУ справу, фігурантом якої виступає Кучма

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

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"Те, що він робить зараз [у Мінську], заслуговує на повагу. Прощення не дає ніхто, крім Господа Бога. У даному випадку ніхто не заперечує, що він може відповідати за свої дії або бездіяльність… Так що у нашій країні недоторканих нема. В нашій країні усі рівні перед законом", - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Луценко також розповів, що один з лідерів "Опозиційного блоку" та екс-регіонал Юрій Бойко запрошувався на допит у Генпрокуратуру.