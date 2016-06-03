У Кіровограді проходять два пікети: за перейменування міста на Кропивницький та за Єлисаветград

Як передає кореспондент УНІАН, мітинги розділяє коридор з працівників поліції.

Прихильники перейменування міста на Єлисаветград тримають у руках прапори України та плакати: "Громаду не чують", "Кропивницькому – ні", "Стоп Кропивницький", "Перейменування не на часі!" та інші. Натомість з іншого боку тримають великий плакат: "Кропивницький об’єднує" і політичні прапори.

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Кожна сторона мітингувальників скандує свої варіант назв, обмінюється думками та сперечається.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сесії міськради мають розглянути звернення народного депутата Костянтина Яриніча щодо перейменування міста, в якому пропонується три варіанти назви: Кропивницький, Єлисаветград і Свято-Єлисавет.