Уночі Черновецький став мером остаточно

За остаточними даними Київської міської територіальної виборчої комісії, на виборах Київського міського голови переміг Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, за якого проголосували 457 тис. 887 виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний протокол про результати виборів було підписано в КМТВК 4 квітня о 3.40.

Протокол містить усі підписи членів КМТВК та необхідні печатки.

Згідно з документом, за Віталія КЛИЧКА проголосували 341тис. 249 виборців, за Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 305 тис. 363 киян

Не підтримали жодного кандидата 73тис. 937 виборців, що взяли участь у голосуванні.

За інформацією секретаря КМТВК Юрія ЛОЗОВСЬКОГО, за результатами розгляду скарг та заяв, що надійшли до комісії, до правоохоронних органів столиці направлено на вивчення документи однієї зі скарг, що надійшли з дільничної виборчої комісії столиці.

Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ також повідомив, що вже сьогодні повинні бути підраховані остаточні результати голосування до Київської міської ради.