Порошенко: сценарій хаосу та безвладдя в Україні був зірваний
15:22, 03 червня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє про те, що сценарій хаосу та безвладдя в Україні був зірваний.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.
За словами президента, сьогоднішня прес-конференція є першою зустріччю зі ЗМІ після урядово-парламентської кризи.
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«Відповідальність перемогла популізм, принаймні на цьому етапі. Сьогодні я можу впевнено говорити, що неукраїнський за своїм походженням сценарій посіяти в країні хаос та безвладдя – провалився. Спроба підточити Україну зсередини зустріла організований опір державницьких політичних сил», - наголосив Порошенко.
Як нагадав президент, в Україні сформовано нову парламентську коаліцію та новий уряд.
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