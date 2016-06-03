У Путіна запевняють, що "Росія ніколи не втручається у справи інших держав"

Як передає власний коррспондент УНІАН у РФ, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи заяву кандидата в президенти США Хілларі Клінтон про те, що перемога на виборах її основного суперника Дональда Трампа викликала б "свято в Кремлі", сказав: "Я хочу вам нагадати послідовну позицію президента Путіна щодо цього, яка полягає в тому, що у Росії є вигідна відмінність від низки країн - ми ніколи не втручаємося у внутрішні справи інших держав. Тому, звісно, ми вважаємо, що найкращим кандидатом у президенти США буде той, кого проголосує більшість американців при всіх особливостях електоральної системи Сполучених Штатів".

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На питання, чи дійсно в Кремлі буде свято, якщо президентські вибори в США Трамп виграє, він відповів: "А привід який?".

Пєсков сказав, що не розуміє постановку питання, тому не може на нього відповісти.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Від середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.