Порошенко поскаржився, що проти змін до Конституції щодо правосуддя висловились ті, кого він вважав партнерами
Президент України Петро Порошенко заявляє, що проти ухвалення змін до Конституції в частині правосуддя висловились ті сили, яких він вважав партнерами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.
Коментуючи голосування у Верховній Раді за внесення змін до Конституції, президент подякував тим політичним силам, яким "вдалося вийти за рамки вузьких партійних інтересів і прийняти це рішення на користь усієї української нації".
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"Шкода лише, що проти реформи і на захист суддівської касти висловилися ті політичні сили, яких я вважав своїми партнерами по демократичному європейському табору", - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 2 червня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (№3524).
За дане рішення проголосували 335 народних депутатів.
Із фракції «БПП» за закон проголосували 138 депутатів, з «Народного фронту» - 80, з «Опозиційного блоку» - 38, Радикальної партії – 1, «Батьківщини» - 13, «Відродження» - 22, «Воля народу» - 18, а також 25 позафракційних. Від «Самопомочі» закон не підтримав жоден депутат.