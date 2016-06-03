Глава держави спростував інформацію про територіальні претензії Путіна до України в обмін на звільнення Савченко
Президент України Петро Порошенко спростовує інформацію про можливі територіальні вимоги президента РФ Володимира Путіна до України в обмін на звільнення Надії Савченко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на прес-конференції в Києві.
Він прокоментував інформацію, що нібито основними вимогами Путіна щодо звільнення Савченко були якісь територіальні вимоги.
"Ми можемо обговорювати територіальні питання стосовно часу, алгоритму звільнення української території та відновлення українського суверенітету", - наголосив Порошенко.
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За словами президента, інформація про територіальні вимоги є нісенітницею.
"Це повна нісенітниця. Ну як ви собі уявляєте, щоб мені, президенту України, хтось ставив питання, аби я міг обговорювати якісь територіальні вимоги? Я хочу спростувати це і можу сказати, що не відповідає дійсності будь-яка інформація про те, що нібито існують якісь таємні протоколи сіонських мудреців, які супроводжують звільнення Надії Савченко", - наголосив Порошенко.