Глава держави спростував інформацію про територіальні претензії Путіна до України в обмін на звільнення Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на прес-конференції в Києві.

Він прокоментував інформацію, що нібито основними вимогами Путіна щодо звільнення Савченко були якісь територіальні вимоги.

"Ми можемо обговорювати територіальні питання стосовно часу, алгоритму звільнення української території та відновлення українського суверенітету", - наголосив Порошенко.

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За словами президента, інформація про територіальні вимоги є нісенітницею.

"Це повна нісенітниця. Ну як ви собі уявляєте, щоб мені, президенту України, хтось ставив питання, аби я міг обговорювати якісь територіальні вимоги? Я хочу спростувати це і можу сказати, що не відповідає дійсності будь-яка інформація про те, що нібито існують якісь таємні протоколи сіонських мудреців, які супроводжують звільнення Надії Савченко", - наголосив Порошенко.