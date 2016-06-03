Порошенко: Немає жодного виправдання присутності російських військ на території України
Президент України Петро Порошенко заявляє, що немає жодного виправдання присутності російських військ на території України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
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"Росія - агресор. Росія здійснила незаконну анексію та окупацію Криму за допомогою своїх військ. І російські сили здійснюють агресію проти моєї країни на сході. Дуже просто - у порушення міжнародного права, що було доведено рішенням Генеральної асамблеї ООН, у порушення двосторонніх та багатосторонніх угод, в яких Росія визнала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. І немає жодного виправдання за присутність російських військ на моїй території", - наголосив Порошенко.
"У той же час, ми все ще сподіваємося, що російський народ не є ворогом для нас", - заявив Порошенко.