Порошенко: Немає жодного виправдання присутності російських військ на території України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

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"Росія - агресор. Росія здійснила незаконну анексію та окупацію Криму за допомогою своїх військ. І російські сили здійснюють агресію проти моєї країни на сході. Дуже просто - у порушення міжнародного права, що було доведено рішенням Генеральної асамблеї ООН, у порушення двосторонніх та багатосторонніх угод, в яких Росія визнала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. І немає жодного виправдання за присутність російських військ на моїй території", - наголосив Порошенко.

"У той же час, ми все ще сподіваємося, що російський народ не є ворогом для нас", - заявив Порошенко.