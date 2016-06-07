У "Народному фронті" розповіли, яких кандидатів до ЦВК подавали на розгляд Порошенка

Інших кандидатур до складу ЦВК "Народний фронт" Петру Порошенкові не пропонував. Про це в коментарі УНІАН заявив голова фракції Максим Бурбак.

"Згодом ми дізналися, що президент розглядає варіант подати абсолютно нових людей, які б не мали досвіду роботи у ЦВК. Ми кілька разів обговорювали на фракції тему складу нового ЦВК. У процесі звучали різні прізвища. Благо, у нашій команді є багато досвідчених правників, які могли б претендувати на посаду члена ЦВК. Разом з тим, ми не ухвалювали інших рішень і не подавали президенту від "Народного фронту" когось іншого, окрім Магери, Шипілова і Онищенко", - зазначає Бурбак.

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"А взагалі, пропонувати членів ЦВК - це винятково право президента України. Пропозиції фракцій мають рекомендаційний характер. Президент подав того, кого сам вважав за потрібне. На найближчому засіданні фракції ми розглянемо запропонований список кандидатів до ЦВК" - додав голова фракції "Народного фронту".

Раніше 7 червня президент України Петро Порошенко запропонував звільнити 12 членів Центральної виборчої комісії, серед яких Андрій Магера, Михайло Охендовський та Жанна Усенко-Чорна.