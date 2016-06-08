Напади російських терористів на ОБСЄ спростовують "рожеві мрії" про поліційну місію на Донбасі – Медуниця

Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Олег Медуниця, коментуючи факти, які оприлюднив 8 червня перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Олександр Хуг.

"Те, що ми почули сьогодні від Хуга, вчергове спростовує рожеві мрії дипломатів про так звану "поліційну місію ОБСЄ", - сказав він.

"Діюча зараз спостережна місія ОБСЄ є неозброєною, нечисленною і дуже обмеженою в своїх повноваженнях. Звіти цієї місії дуже нейтральні й обережні. І тим не менше російські терористи дедалі частіше відкрито нападають на спостерігачів! Викрали працівника спостережної місії в Донецьку, обстрілюють і блокують патрулі спостерігачів, не допускають їх до місць, куди нібито відведені російські важкі озброєння. Вони збили обидва безпілотники ОБСЄ, і пан Хуг чітко схарактеризував це не як випадковість, а як пряму атаку на ОБСЄ", - зазначив Медуниця.

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"А тепер уявімо, теоретично, що місія ОБСЄ отримала легке озброєння і значно ширші повноваження. Або росіяни їх переб’ють, або ці так звані поліціянти ОБСЄ під страхом знищення виконуватимуть свої завдання формально. Це буде поліційна місія або під контролем Москви, або не виїжджаючи з баз", - підкреслив народний депутат.

Подібна поліційна місія ОБСЄ, наголосив він, не може розглядатися, як механізм врегулювання війни на Донбасі, зокрема для проведення виборів на окупованих територіях.

"Сама по собі ідея ширшої місії ОБСЄ на Донбасі хороша і справедлива. Зніжений ліберальний Захід має глибше зануритися в ту пекельну реальність війни, в якій уже два роки живуть українці. Але ідея поліційної місія висунута, як нібито механізм припинення вогню, механізм гарантування нібито безпеки й законності виборів на окупованих територіях. Сьогоднішня доповідь Хуга показує, що це сумнівна ідея", - сказав Олег Медуниця.

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На його думку, поліціянти ОБСЄ на так званих виборах або спрацюють формально, під повним контролем російських терористів, або загинуть задовго до дня голосування.

"Україну не влаштовують обидва ці варіанти, вони лише погіршать ситуацію. Тому "Народний фронт" послідовно виступає проти будь-яких виборів і "особливих статусів" до повного відновлення суверенітету України над окупованими територіями. А саме - до виконання Росією її зобов’язань за Мінськими домовленостями: припинення вогню, звільнення всіх заручників, виведення її військ і відновлення контролю України над державним кордоном", - резюмував Олег Медуниця.