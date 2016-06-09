Шість партій пройшли б до Ради, якби вибори відбулися на початку червня — опитування

Про це свідчать дані опитування, проведеного з 20 травня по 2 червня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Тобто, серед тих, хто готовий взяти участь в голосуванні, а це близько 54% усіх виборців, за партію "Батьківщина" проголосували б 22% опитаних, за партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" — 13%, за партію "Опозиційний блок" — 11,9%, за Радикальну партію Олега Ляшка — 11,2%, за партію "Об’єднання "Самопоміч" - 11,1%, за партію "Громадянська позиція" - 5,1%.

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Близькою була б до проходження п’ятивідсоткового виборчого бар'єру ВО "Свобода" (4,3%).

Разом з тим за партію "Рух за очищення" готові проголосувати 2,8% опитаних, за партію "УДАР" - 2,4%, за "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" — 1,8%, за "Сильну Україну" — 1,7%, за "Народний контроль" - 1,6%, за "Нову державу" - 1,5%.

За інші партії загалом готові проголосувати 9,7%.

Загалом методом особистого інтерв'ю було опитано 2043 респонденти у 110 населених пунктах, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.