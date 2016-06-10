Чехія може допомогти Україні у навчанні військових – Муженко

Про це, як повідомляють чеські ЗМІ, Муженко сказав 9 червня після засідання начальників генеральних штабів армій країн «Вишеградської четвірки, яка відбулась у чеському Валечі, передає Радіо Свобода.

За його словами, напрям, за яким може розвиватись співпраця між українською армією та збройними силами країн «Вишеградської четвірки» «є реформа логістичного забезпечення Збройних сил України».

Читайте такожВелика Британія збільшить ресурси на допомогу українським Збройним силам

Україна зі свого боку, каже Віктор Муженко, може запропонувати європейським країнам «обмін досвідом, здобутим у протистоянні з російською агресією».

Про можливість співпраці між Україною і Чехією заявив і начальник Генерального штабу армії Чехії Йозеф Бечварж.

Під час нинішнього засідання у Валеці керівники генеральних штабів армій Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини обговорювали питання співпраці з Україною. Йшлося зокрема про залучення України до першої бойової групи (Battle Group EU), до якої входять країни «Вишеградської четвірки».

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство оборони України приєдналося до Технічної угоди країн Вишеградської четвірки щодо співпраці в рамках бойової тактичної групи.