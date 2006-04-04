Мороз звинувачує ”Нашу Україну” у лукавстві

Соціалістична партія України заявляє, що блоку «Наша Україна» намагається «затягнути процес, виграти час» з підписанням меморандуму про створення парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні парламенту заявив лідер фракції СПУ Олександр МОРОЗ.

За його словами, повністю був готовий проект меморандуму про створення коаліції між БЮТ, СПУ та «Нашою Україною». При цьому О.МОРОЗ зауважив, що СПУ не заперечує проти участі у коаліції представників інших політичних сил, «маючи на увазі важливу мету – подолання штучно нав’язаного суспільству напруження по лінії схід-захід».

Він зазначив, що текст меморандуму був погоджений. За його словами, на перешкоді сьогодні «стоять суб’єктивні фактори, що характеризують відносини між БЮТ та «Нашою Україною».

О.МОРОЗ наголосив, що соціалісти наполягають на прискоренні узгодження позицій цих політичних сил.

Лідер СПУ підкреслив, що натомість 3 квітня СПУ отримала від «Нашої України» новий проект меморандуму, «зміст якого повертає всіх нас на 2 місяці назад. І, по суті, означає спробу затягнути процес, виграти час».

О.МОРОЗ вважає, що це робиться для того, аби реалізувати «небезпечний для України намір – заблокувати політичну реформу» і повернути «суспільство і державу до диктатури».

Він зазначив, що сьогодні саме з цією метою парламенту нав’язується питання про приведення до присяги суддів Конституційного Суду України. (Йдеться про суддів, обраних з’їздом суддів, та призначених Президентом України за своїми квотами – УНІАН).

О.МОРОЗ наголосив, що це робиться для того, щоб Конституційний Суд відмінив внесені парламентом зміни до Основного Закону.

“Ревізія політичної реформи не пройде”, - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, авторитаризм, який був 15 років в Україні, приніс «безкінечну низку бід», і він повинен «безповоротно піти в небуття».

«Вимагаємо припинити спроби протягування через парламент ризикованих для суспільства рішень, котрі ніяк не враховують політичні уподобання громадян», - підкреслив лідер СПУ.