У Ющенка пишаються внеском у стабілізацію ситуації в Грузії

Україна зробила значний внесок у стабілізацію ситуації в Грузії.

На цьому наголошується у переданому УНІАН коментарі заступника глави Секретаріату Президента України Андрія ГОНЧАРУКА стосовно спільного візиту Віктора ЮЩЕНКА і лідерів 4 країн Європейського Союзу до Грузії.

“Візит став яскравим підтвердженням того, що Україна зробила значний внесок у міжнародні зусилля щодо початку стабілізації ситуації в регіоні”, - сказав А.ГОНЧАРУК.

При цьому він особливо наголосив на тому, що українські пропозиції увійшли до фінальної версії плану врегулювання ситуації, яка була підтримана сторонами 13 серпня.

“Левова частка цього плану складається з тих пропозицій, які були надані Президентом України під час його активних консультацій з іноземними лідерами, про яких я згадав”, - зауважив А.ГОНЧАРУК. Він додав, що підтвердженням є посилання Президента Франції Ніколя САРКОЗІ на інтенсивні контакти із В.ЮЩЕНКОМ, які він зробив під час прес-конференції у Тбілісі.

А.ГОНЧАРУК також зазначив, що окрім ілюстрації активної участі української сторони у врегулюванні конфлікту, візит засвідчив солідарність українців із грузинським народом та відданість України принципам демократії і зацікавленість у їхньому утвердженню в регіоні.

Коментуючи позицію України у переговорах, які ведуться, заступник глави Секретаріату звернув увагу на те, що існує необхідність серйозного вдосконалення формату участі миротворчого контингенту у врегулюванні ситуації в Грузії.

Він окремо наголосив на тому, ситуація із Грузією показала повну бездіяльність на першому етапі та неспроможність у подальшому міжнародних організацій, які покликані відповідати за систему безпеки в Європі. Принцип колективної безпеки і міжнародні гарантії державного суверенітету не спрацювали для Грузії, і, відтак, можна припустити, не спрацює і для України.

“Якщо б питання у квітні щодо надання ПДЧ Грузії та Україні було вирішено в інший спосіб, а саме - позитивно, з високою вірогідністю допускаю, що ті події, які відбулися, не мали б місця”, - зробив висновок із цієї ситуації А.ГОНЧАРУК.

Він висловив сподівання, що це стимулює до вироблення нових підходів у забезпеченні безпеки обох держав та безпеки у регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Президент України В.ЮЩЕНКО, Президент Естонії Томас ІЛЬВЕС, Президент Литви Валдас АДАМКУС, Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ та прем`єр-міністр Латвії Івар ГОДМАНІС здійснили візит до Тбілісі.

Глава Української держави наголосив, що цей робочий візит до Грузії ставить за мету продемонструвати підтримку і солідарність з грузинським народом і засвідчити повагу до суверенітету і цілісності кордонів Грузії.