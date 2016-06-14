"Відродження": Конституційний суд повинен вирішити проблему з недофінансуванням ПТУ

Про це на брифінгу у Верховній Раді заявив народний депутат групи «Партія «Відродження» Василь Гуляєв.

За його словами, сьогодні система професійно-технічної освіти руйнується на очах, а грошей на фінансування ПТУ у місцевих бюджетів катастрофічно не вистачає.

«Влада вперто робить вигляд, що проблеми з ПТУ на сьогодні немає. Так, президент просто ветував закони, які дозволяють частково вирішити питання з фінансуванням профтехосвіти. А керівництво парламенту, в свою чергу, не виносить на голосування подолання вето глави держави. В результаті - вже багато місяців це питання висить у повітрі, а більшість ПТУ в країні вже в катастрофічному стані», - заявив Василь Гуляєв.

Читайте такожГриневич: В Україні склалася кризова ситуація з фінансуванням професійно-технічної освіти

І додав, що у зв'язку з цим депутатська група «Партія «Відродження» розпочинає збір підписів народних депутатів під зверненням до Конституційного суду України з поданням про незаконність перекладання на місцеві бюджети фінансування профтехосвіти.

«Закликаю колег по парламенту також поставити свій підпис під цим документом. Відповідно до Конституції та законодавства України фінансування ПТУ, де здобувають освіту діти з усіх областей, — це повноваження держави, а не органів місцевого самоврядування. Ми сподіваємося, що Конституційний Суд допоможе відновити справедливість і допоможе врятувати систему профтехосвіти в Україні», - заявив народний депутат.

І зазначив, що на сьогодні більшості органів місцевої влади не під силу фінансування ПТУ.

Читайте також"Відродження" буде голосувати за подолання вето на закон про держфінансуванні ПТУ

«Як результат: учні залишилися без стипендій, а в багатьох ПТУ навіть не вистачає коштів на харчування дітей-сиріт. Викладачі, які не отримують зарплати, виходять на мітинги і перекривають дороги. Ці люди у відчаї. У свою чергу, батьки бояться віддавати дітей на навчання в ПТУ. Ніхто вже не може сказати, які з цих установ продовжать працювати після літніх канікул», - зазначив Василь Гуляєв.

Нагадаємо, для звернення до КСУ потрібно зібрати підписи 45 народних депутатів України.