Повернення до України: Порошенко зустрівся із Солошенком та Афанасьєвим (фоторепортаж)

За декілька хвилини після прибуття президента до лікарні прибули Афанасьєв і Солошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 18.00 літак із Солошенком та Афанасьєвим приземлився в аеропорту «Бориспіль», їх одразу повезли в лікарню.

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Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

У свою чергу літаком Ан-148 авіакомпанії «Россия» були доставлені в РФ двоє журналістів з Одеси - Олена Гліщинська і Віталій Діденко, затримані минулого року за підозрою у сепаратизмі. Їх обміняли на Солошенка та Афанасьєва.