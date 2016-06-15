Полторак обговорив з міністром оборони Грузії російську агресію в Україні

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Ті загрози, які зараз виникли в Україні, були раніше і у Вашої країни. У ситуації у нас багато схожих проблем. Обстановка складна, і пов’язана з агресією РФ. На жаль, ескалація конфлікту триває. З боку Росії завозиться велика кількість особового складу, бойова техніка та озброєння. Причому цього озброєння цілком достатньо, щоб озброїти цілу армію", - повідомив Полторак.

Читайте такожВ ЄС констатують відсутність прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі

Він зазначив, що ситуація непроста, але вона знаходиться під контролем. "Багато проблем, які були на початку бойових дій, нами вирішені. Ми багато чого досягли, але ще дуже багато роботи попереду", - підкреслив міністр оборони України.

Керівник вітчизняного оборонного відомства розповів, що сьогодні на всіх полігонах України 2-3 бригади проходить навчання з використанням практики НАТО.

Він зазначив, що обмін досвідом з Грузією важливий для України.

"Ми готові працювати з вами в усіх напрямках, і ми підтримуємо вас у вашій боротьбі. Дуже важливо, щоб ми разом, в один голос виступали на міжнародній арені. Ми повинні допомагати один одному, і я підкреслюю це на всіх міжнародних форумах", — зазначила своєю чергою міністр оборони Грузії пані Тінатін Хідашелі.