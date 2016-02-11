НАТО обмінюється інформацією з партнерами щодо ситуації у Чорному морі - Столтенберг
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс обмінюється інформацією з Грузією та іншими партнерами про ситуацію в Чорному морі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після засідання Комісії НАТО - Грузія у Брюсселі.
"Коли справа доходить до Чорноморського регіону, ми постійно обмінюємося інформацією з Грузією та іншими партнерами у регіоні, включаючи, неодмінно, ситуацію в Чорному морі. І НАТО збільшило свою морську присутність в Чорному морі", - сказав Столтенберг.
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За словами генерального секретаря, минулого вечора країни Альянсу з представниками Грузії обмінялися баченням викликів, з якими сторони стикаються у Чорному морі.
Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Столтенберг заявив, що Альянс збільшив присутність у Чорному морі і продовжує аналізувати ситуацію в регіоні.