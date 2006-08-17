Президент прибув до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з Криму до Києва.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, радник Президента України Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив, що В.ЮЩЕНКО перериває свою відпустку і сьогодні у по обіді повертається із Криму до Києва для участі у церемонії прощання з відомою українською правозахисницею Надією Світличною, яка померла 8 серпня у США.