Президент прибув до Києва
14:17, 17 серпня 2006Політика
714
Ющенко перервав відпустку
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з Криму до Києва.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, радник Президента України Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив, що В.ЮЩЕНКО перериває свою відпустку і сьогодні у по обіді повертається із Криму до Києва для участі у церемонії прощання з відомою українською правозахисницею Надією Світличною, яка померла 8 серпня у США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter