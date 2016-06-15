Порошенко призначив посла у Непалі

23:01, 15 червня 2016
Політика
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Президента України Петро Порошенко підписав указ «Про призначення І.Поліхи Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Демократичній Республіці Непал» №255/2016. 

president.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індія Поліху Ігоря Зіновійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Демократичній Республіці Непал за сумісництвом», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко призначив Любов Непоп надзвичайним і повноважним послом України в Угорщині.

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