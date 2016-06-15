Порошенко призначив посла у Непалі

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індія Поліху Ігоря Зіновійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Демократичній Республіці Непал за сумісництвом», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко призначив Любов Непоп надзвичайним і повноважним послом України в Угорщині.