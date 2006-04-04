Крючков вважає, що підстави для перерахунку голосів є

Співголова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу виборчого законодавства Георгій КРЮЧКОВ вважає, що в Україні існують підстави для перерахунку голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з інформацією ТСК на пленарному засіданні парламенту.

Г.КРЮЧКОВ зауважив, що за браком часу не буде називати конкретні приклади фальсифікацій підрахунку голосів, але їх дуже багато і перерахунок голосів в деяких регіонах лише підтверджує цю тезу.

Він зазначив, що голоси підтасовувались на користь певних політичних сил. «Численні скарги про фальсифікацію говорять про обгрунтованість постановки питання про перерахунок бюлетенів і лише після цього можна об‘єктивно оцінити, чи були вибори чесними», - сказав співголова ТСК.

Він також зауважив, що підрахунок голосів відбувався вже без присутності спостерігачів.

Оцінюючи в цілому виборчу кампанію, Г.КРЮЧКОВ підкреслив, що таких дорогих виборів в Україні ще не було. Він нагадав, що було витрачено півбюджету Києва – 1 млрд. грн., “не кажучи про ті кошти, які політичні сили витратили на ведення агітацій”. “За повідомленням ЗМІ, ця сума може сягати від 1 до 10 млрд. доларів”, - зауважив Г.КРЮЧКОВ.

Зупинився голова ТСК і на недоліках виборчого процесу, в тому числі формуванні дільничних виборчих комісій тощо. Він висловив думку, що провину за недосконалість виборчої системи має взяти на себе ВР.

Підсумовуючи свій виступ, Г.КРЮЧКОВ зазначив, що необхідно вдосконалити виборчу систему, в тому числі - внести зміни до пропорційної системи виборів, змінити прохідний бар’єр для суб’єктів виборчого процесу, також необхідно приділити увагу питанню розведення у часі місцевих і парламентських виборів.

Крім того, за його словами, на часі створення загального державного реєстру виборців та розробка Виборчого кодексу.