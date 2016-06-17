На початку ранкового засідання Ради у сесійній залі трохи більше 100 народних депутатів (фото)
На початку ранкового засідання Верховної Ради у сесійній залі трохи більше 100 народних депутатів, хоча під час електронної реєстрації висвітилося 298.
Як передає кореспондент УНІАН, фракція "Радикальної партії" продовжує блокувати трибуну парламенту.
На засідання прибули члени уряду, але відсутній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який перебуває з візитом у США.
Як повідомляв УНІАН, вчорашнє засідання Верховної Ради було достроково закрито через малу кількість депутатів у залі.
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При цьому вчора на умовах анонімності один з народних депутатів повідомив УНІАН, що група парламентаріїв о 13:00 16 червня планувала вилетіти чартерним рейсом на Євро-2016 у Франції, де в рамках фінальної частини Євро-2016 проходив матч між збірними України і Північної Ірландії. Гра розпочалася о 19:00.
Водночас голова Верховної Ради України Андрій Парубій стверджував, що роботі парламенту завадив не футбольний матч за участю Національної збірної України, а відмова "Народного фронту" голосувати.