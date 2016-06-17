На початку ранкового засідання Ради у сесійній залі трохи більше 100 народних депутатів (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, фракція "Радикальної партії" продовжує блокувати трибуну парламенту.

На засідання прибули члени уряду, але відсутній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який перебуває з візитом у США.

Як повідомляв УНІАН, вчорашнє засідання Верховної Ради було достроково закрито через малу кількість депутатів у залі.

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При цьому вчора на умовах анонімності один з народних депутатів повідомив УНІАН, що група парламентаріїв о 13:00 16 червня планувала вилетіти чартерним рейсом на Євро-2016 у Франції, де в рамках фінальної частини Євро-2016 проходив матч між збірними України і Північної Ірландії. Гра розпочалася о 19:00.

Водночас голова Верховної Ради України Андрій Парубій стверджував, що роботі парламенту завадив не футбольний матч за участю Національної збірної України, а відмова "Народного фронту" голосувати.