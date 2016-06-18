Президент призначив Кулика заступником командувача Нацгвардії
19:10, 18 червня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Олега Кулика заступником командувача Національної гвардії України.
Бійці Національної гвардії / УНІАН
Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.
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Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко проведе нараду з міністром оборони Степаном Полтораком, начальником Генштабу Збройних сил Віктором Муженком та командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим можливість «обкатки боєм» у зоні АТО бригади швидкого реагування Нацгвардії.
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