Президент призначив Кулика заступником командувача Нацгвардії

Президент України Петро Порошенко призначив Олега Кулика заступником командувача Національної гвардії України.

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави. Читайте такожПорошенко хоче відправити бійців Нацгвардії "на передок" для "обкатки боєм" Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко проведе нараду з міністром оборони Степаном Полтораком, начальником Генштабу Збройних сил Віктором Муженком та командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим можливість «обкатки боєм» у зоні АТО бригади швидкого реагування Нацгвардії.

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