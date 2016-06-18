Поліцейська місія на Донбасі буде коштувати приблизно мільярд доларів - Марчук

Про це в ефірі Громадського розповів керівник робочої групи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук.

«Мені сказали, який приблизно бюджет може бути цієї місії. То я не знаю, чи його швидко зберуть. Десь трішки менше мільярда доларів», — сказав Марчук.

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Марчук повідомив, що на переговорах у Мінську 15 червня домовилися про відведення військових на 1,5-2 км від лінії розмежування на кількох ділянках на Донбасі. За його словами, це має зменшити кількість обстрілів.

Також Євген Марчук розповів, що Мінським домовленостям про перемир’я на Донбасі настане кінець, якщо Збройні сили України почнуть наступ на бойовиків.