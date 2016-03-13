Захід не усвідомлює складності ситуації на Донбасі, закликаючи провести там вибори - Марчук

18:40, 13 березня 2016
Суспільство
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Він зазначив, що, крім проблеми з допуском ЗМІ та спостерігачів на такі вибори, є проблема гарантування безпеки.

Марчук / Фото УНИАН

Західні партнери України, зокрема Франція і Німеччина, не усвідомлюють складності ситуації на Донбасі, коли закликають провести вибори на тимчасово окупованих територіях.

Про це керівник робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Бачите, як збіглися бажання і позиції Росії, і наших західних партнерів - Франції та Німеччини. Це можна прочитати лише в одному сенсі, як я розумію, що наші західні партнери, спасибі їм за все, що вони зробили для України, поки що просто не можуть усвідомити всієї складності ситуації на Донбасі. І найголовнішого: як проводити вибори з територіями, які воюють проти тебе", - сказав Марчук.

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Він зазначив, що, крім проблеми з допуском ЗМІ та спостерігачів на такі вибори, є проблема гарантування безпеки.

"Нехай хто-небудь з консультантів і пана Штайнмаєра, і Еро, і всіх інших пояснять нам, як можна забезпечити реальну безпеку на непідконтрольній Києву території, яка воює проти тебе зі зброєю", - сказав Марчук.

Раніше глава МЗС Франції Жан-Марк Еро заявив, що глави МЗС "нормандської четвірки" згодні, що місцеві вибори на Донбасі слід провести протягом першого півріччя 2016 року.

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