НАБУ повідомило про арешт учасника схеми з розкрадання цукру "Аграрного фонду"

Про це повідомили у прес-службі НАБУ 18 червня.

Рішення суду передбачає тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 4,8 млн. грн, в той час як НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагали для затриманого застави на рівні розміру предмету злочину – 300 млн. грн.

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Підприємця було затримано у четвер, 16 червня 2016 року, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Затримання підозрюваного відбувалося одночасно із обшуком у ТОВ «Юридична фірма «Студія права», що здійснювався в рамках розслідування того ж провадження. 17 червня затриманому було повідомлено про підозру.

18 травня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами САП затримали заступника прокурора Київської області О.Колесника за підозрою у зловживанні службовим становищем з метою розкрадання цукру, що зберігався на складах державної спеціалізованої бюджетної установи «Аграрний фонд» у Черкаській області, загальною вартістю понад 300 млн. грн. (ч.2 ст. 364 КК України). 20 травня щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави у розмірі 5,5 млн. грн.

Відповідні відомості до ЄРДР було внесено на початку лютого 2016 року за власними напрацюваннями детективів та аналітиків НАБУ.

Досудове розслідування триває.